الولايات المتحدة – أعلنت شركة فيسبوك في المؤتمر السنوي عن تغيير اسمها إلى ميتا لتضم تطبيقاتها وتقنياتها تحت هذه العلامة الجديدة.

وفي بيان عبر مدونة فيسبوك، نقلت شبكة (سي ان ان) عن الشركة قولها، إن تركيز ميتا سينصب على مساعدة الناس على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية، ولن يتغير هيكل الشركة، وأنها تعتزم بدء التداول المالي تحت الاسم الجديد في الأول من كانون الأول المقبل.

ويأتي تغيير اسم فيسبوك، بعد أن واجهت الشركة تدقيقا واسع النطاق للأضرار على العالم الحقيقي من منصاته المختلفة، بعد أن قام أحد المبلغين بتسريب مئات المستندات الداخلية للشركة.

وسيؤدي التغيير إلى تراجع خدمة فيسبوك، التي تحمل الاسم نفسه، لتصبح مجرد واحدة من الشركات التابعة للشركة، إلى جانب انستغرام وواتساب، بدلا من العلامة التجارية الشاملة.

ويتماشى تغيير الاسم الذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، خلال مؤتمر الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، مع تركيزه المتزايد على الميتافيرس، الذي يشير إلى الجهود المبذولة للجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عالم جديد عبر الإنترنت.

وقال زوكربيرغ، في فيديو الانطلاق قبل خطابه الرئيسي: “نحن نعيش من أجل ما نبنيه، وبينما نرتكب الأخطاء، نستمر في التعلم والبناء والمضي قدما”.

وبث فيسبوك حدثه السنوي الثامن “Connect” على الهواء مباشرة للكشف عن أحدث ابتكاراته وأبحاثه في الواقع المعزز والافتراضي، والمزيد عن رؤيته للميتافيرس، التي تشير إلى الجهود التي تجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في منصة جديدة على الإنترنت.

وعرض فيسبوك سلسلة من مقاطع الفيديو المفاهيمية التي سلطت الضوء على رؤيته للميتافيرس، مثل إرسال صورة ثلاثية الأبعاد لنفسك خلال حفلة موسيقية لم تكن فيها، أو الجلوس حول طاولات اجتماعات افتراضية مع زملاء بعيدون أو ممارسة ألعاب غامرة مع الأصدقاء.

وكالات