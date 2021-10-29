باراغواي – رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، اقتراح الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، وهدد بمقاطعة البطولة إذا نظمت كل عامين بدلا من أربعة.

وجاء في بيان للهيئة القارية بعد اجتماع مجلسها أمس في مدينة لوكي بالباراغواي: “لا توجد أسباب أو فوائد أو مبررات للتغيير الذي يقوده فيفا” لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وتابع: “تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين”.

وكان مجلس الـ”فيفا”، صوت في مايو الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين.

ويواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم، وأندية، ولاعبين، وروابط، ومشجعين.

المصدر: وكالات