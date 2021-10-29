الولايات المتحدة – ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت تستعد للإعلان عن حاسب منافس مجهز بنظام تشغيل معدل عن أنظمة ويندوز.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن مايكروسوفت ستعلن عن حاسب Surface محمول جديد سيطرح بأسعار رخيصة ليشكل منافسة لأجهزة Chromebook التي تستعمل حاليا من قبل الطلاب والمؤسسات التعليمية.

وسيزود الحاسب الجديد وفقا للمعلومات المتوفرة بنظام Windows 11 SE الذي جاء كنسخة معدلة عن أنظمة Windows 11، لكنها قادرة على العمل بسلاسة مع الحواسب التي تحوي معالجات وذواكر وصول عشوائي بقدرات متوسطة.

ويفترض أن يجهز حاسب Surface Laptop SE المنتظر بمعالجات Intel Celeron N4120، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشاشة بمقاس 11.6 بوصة دقة عرضها (1366/768) بيكسل.

كما سيحصل هذا الحاسب على منافذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وسيطرح قبل نهاية العام الجاري بسعر رخيص يوازي أسعار أجهزة Chromebook الحديثة.

المصدر: 3dnews