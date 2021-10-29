ما الذي سيسفر عنه لقاء بايدن وماكرون على هامش قمة “G20″؟

ما الذي سيسفر عنه لقاء بايدن وماكرون على هامش قمة “G20″؟

روما – من المتوقع أن يسفر اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة G20 في روما، عن التزامات أمريكية جديدة تجاه المبادرات الأمنية الأوروبية.

وقال مسؤولون فرنسيون لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن اللقاء قد يسفر عن التزامات أمريكية جديدة تجاه المبادرات الأمنية الأوروبية، وعن المزيد من الدعم لقوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في إفريقيا.

وهذا هو اللقاء الأول بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا، التي ألغيت الشهر الماضي، والتي وقعت بموجبها أستراليا اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، سميت “أوكوس” (AUKUS)، للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وألغت صفقة بقيمة 36.5 مليار دولار أمريكي لشراء غواصات من فرنسا.

واستدعت فرنسا آنذاك سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة احتجاجا على ذلك، واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن هذه الخطوة هي “طعنة في الظهر”.

والاجتماع بين بايدن وماكرون، سيعقد إما في السفارة الفرنسية في الفاتيكان أو في سفارة فرنسا بإيطاليا، أو في فيلا ميديتشي المملوكة لفرنسا.

المصدر: “أكسيوس”