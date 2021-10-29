ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.5 بالمائة، من أصل 4543 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1397 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 295176 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 56401 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5078 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1527241 والمطعمين بالجرعة الثانية 411916.