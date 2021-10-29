مصر – أكدت نقابة المهن السينمائية في مصر امس إن لجنة من النقاد والمتخصصين اختارت فيلم “سعاد” للمخرجة آيتن أمين للمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية.

والفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وشاركت المخرجة في كتابته مع السيناريست محمود عزت وهو يتناول خلال 96 دقيقة تأثير العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

وسبق للفيلم المشاركة في الدورة الافتراضية لمهرجان كان بفرنسا عام 2020 ثم في قسم البانوراما بمهرجان برلين في ألمانيا عام 2021، إلا أنه لم يعرض بعد في دور السينما المصرية.

وترشح كل دولة فيلما لتمثيلها في المنافسة بهذه الفئة من جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية على أن يتم إعلان القائمة المختصرة في ديسمبر ثم القائمة النهائية في فبراير المقبل.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الدورة 94 للأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

المصدر: وكالات