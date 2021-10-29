ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن خارطة الطريق التى رسمتها لقاءت برلين وأشرفت عليها البعثة الأممية نصت على انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في وقت واحد.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، أضاف أن التعثر في اعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات وقانون ينظمها جعل الوصول لهذا الهدف عسيرا.

وأشار إلى أن المعالجة الصحيحة تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط، خاصة أنها تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات، وتلقى قبولًا شعبيًا كبيرًا.

وأوضح أن التخوفات ترتبط بانتخاب رئيس يملك صلاحيات واسعة في مرحلة ما زالت تسودها روح التشرذم، وعدم الثقة بين أطراف النزاع.

وكشف معزب عن أن مجلس الدولة سعى لإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا في ديسمبر المقبل، ومن ثم طرح مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية بعد عام على أساس الدستور الجديد.