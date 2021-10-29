المكسيك – توج نادي مونتيري، بطلا لدوري أبطال “الكونكاكاف” للمرة الخامسة في تاريخه، بفوز شابه الجدل، على حساب كلوب أمريكا، بهدف دون رد، في نهائي مكسيكي بحت أقيم فجر اليوم الجمعة.

وسجل روخيليو فونيس، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة التاسعة، بعدما تابع في المرمى عرضية من زميله خيسوس غايادو، ارتطمت بمدافع أمريكا، سيباستان كاسيريس، الذي فشل في تشتيتها قبل أن تتابع طريقها نحو فونيس.

وشاب الهدف الجدل بعد أن بدا فونيس في موقع متسلل عند تمريرة زميله، إلا أن ارتطام الكرة بكاسيريس وضع المهاجم في موقع مؤات، ليبقي الحكم على قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وحقق مونتيري لقبه الخامس في دوري أبطال “الكونكاكاف” لكرة القدم (منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، أضافه إلى ألقابه في أعوام 2011، 2012، 2013 و2019، حارما كلوب أمريكا من لقب ثامن يعزز به رقمه القياسي.

وتأهل بالتالي مونتيري إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات