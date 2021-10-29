فرنسا – كشف نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه، قائمته لمواجهة ليل، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، تقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، فيما خلت من الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الموقوف على خلفية طرده في الجولة الماضية ضد مارسيليا، والفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي والأذنين.

وفيما يلي قائمة سان جيرمان الكاملة لمواجهة ليل: نافاس، كيمبيمبي، ماركينيوس، إيكاردي، دي ماريا، نيمار، دانيلو، داغبا، فينالدوم، هيريرا، ديالو، برنات، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايا، دينا إيبمبي، ميسي، رافينيا، دوناروما، بيتومازالا، ولوتيلييه.

ويتطلع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم للعودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام مارسيليا، فيما يسعى نجمه ميسي لتسجيل أولى أهدافه في الدوري الفرنسي، حيث لم يحرز أي هدف في “الليغ 1” منذ انضمامه لسان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مجانية قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن “البرغوث” هز الشباك ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني.

المصدر: psg.fr