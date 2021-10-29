ليبيا – رجح تقرير تحليلي نشره موقع “نيوز واير” الإخباري الأميركي إمكانية وصول سيف الإسلام القذافي لمنصب الرئيس عبر الانتخابات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المحلل السياسي عماد الدين بادي قوله: إن هذا الأمر ليس مستبعدًا تمامًا، رغم وجود محاولات لتقويض مساعي سيف الإسلام للوصول إلى رئاسة ليبيا، بحجة كونه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا لبادي، يتعرض سيف الإسلام القذافي لمحاولات عرقلة من قبل من يرون في وصوله للرئاسة مزيدًا من التعقيد للوضع السياسي،

مضيفًا بالقول: “حتى لو تولى السلطة فسيكون من الصعب جدًا عليه بسط سلطته في جميع أنحاء ليبيا نظرًا لمدى انقسام البلاد”.

وبحسب خبراء، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ميعادها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل قد يزعزع الاستقرار في المنطقة، فيما لو تم الطعن بنتائجها، في وقت عبر فيه المحلل السياسي أنس القماطي عن وجهة نظره بالخصوص.

وقال القماطي: “السؤال الكبير سيكون ما إذا كان سيتم التشكيك في نزاهة التصويت”.

ترجمة المرصد – خاص