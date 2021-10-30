ليبيا – التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح أمس الجمعة في منطقة براك الشاطئ ، وفد ضم مكونات المنطقة.

اللقاء بحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له أوضاع الجنوب واحتياجات أهالي المنطقة والصعوبات والمشاكل التي تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير متطلباتهم.

كما عبر الحضور عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه نائب رئيس الحكومة من مساعى حثيثة للبدء في تدشين طريق براك- الشويرف والتي قام بتضمينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة في مشاريع التنمية.

وأثنى أبوجناح على دور رئيس الحكومة وجهوده من أجل اعتماد هذا القرار تلبية لمطالب أهالي الجنوب، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد من المشروعات بالمنطقة.

وأضاف “بأنه حان وقت البناء ونبذ الحروب والصراعات التي تنهش في مقاومات وسيادة الدولة الليبية”.

وجاء هذا اللقاء بعد إطلاق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمشاريع التنمية ولقرار إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في الجنوب الليبي التي تضمنته خطة عودة الحياة .