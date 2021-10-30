بروكسل – أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي، امس ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو (تضم 19 دولة)، بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الثالث من العام 2021، على أساس فصلي.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 3.17 بالمئة في الربع الثالث 2021 (مقارنة مع الربع المقابل في 2020)، انخفاضا من نمو بنسبة 14.2 بالمئة في الربع الثاني 2021 (مقارنة بالربع الثاني 2020).

ووفقا لبيانات (يوروستات)، نما الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) في الربع الثالث 2021 بـ 2.1 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، و3.9 بالمئة على أساس سنوي.

وأرجع (يوروستات) نمو الناتج المحلي، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي، إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية في كل دول الأوروبي، واستمرار حملة التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

الأناضول