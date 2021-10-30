فلسطين – جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لإسرائيل، امس إلى التراجع عن خططها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث الرئيس باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في بيان: “نجدد دعوتنا لحكومة إسرائيل للتراجع عن هذه الخطوات (الاستيطانية)، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر، وكذلك لوقف بناء المستوطنات”.

وحث ستانو إسرائيل على “التركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس”.

وأضاف: “سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم خطوات تحقيق السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأشار البيان إلى أن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين”.

وأكد الاتحاد الأوروبي، “معارضته بشدة لتوسيع بناء المستوطنات”، مشيرا أنه “لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك بالقدس”.

والأربعاء الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر: وكالات