ليبيا – أفاد مدير إدارة التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد سالم أن وزير المالية أكد في اجتماعه بوزير التعليم العالي، حلّ أغلب المشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، ومنها صرف رواتبهم المتأخرة وعلاوة التدريس التي لم تصرف منذ سنوات، ولم يبقَ سوى تفعيل القرار 126 القاضي بزيادة رواتبهم.

سالم كشف في تصريح لمنصة “فواصل” عزمهم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين مع رئيس الحكومة للنظر في تنفيذ القرار 126 وتحديد مصدر تمويله.

وتابع :” اقترحنا أن يكون التمويل خلال الشهرين المتبقيين من بقية الاعتمادات المستهدفة لهذا العام، بعد تأكيد وزير المالية استعداده للصرف متى توفر مصدر للتمويل”.

وأشار إلى أنه لديهم اجتماع مع نقابات أعضاء هيئة التدريس لتوضيح آخر المستجدات بعد تنفيذ أغلب مطالبها، وإمكانية تعليق الاعتصام واردة.

كما لفت إلى أن القيمة المالية المطلوبة لتعديل القرار 501 بخصوص رواتب المعلمين بالقرار 126، تقدّر بنحو 140 مليون دينار تقريباً.

وأوضح أن سبب عدم صرف الزيادة هو عدم اعتماد الميزانية الذي اضطر الحكومة للصرف بقانون 1\12، منوهاص سعيهم مع الحكومة للبحث عن مصدر لتمويل الزيادة وإيجاد الحل المناسب لذلك.