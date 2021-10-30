الجزائر – أكدت الجزائر، امس إن إنتاج تحالف “أوبك +” يجب ألا يتجاوز خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سقف الزيادة الشهرية المتفق عليها والمحددة بـ 400 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة محمد عرقاب، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح عرقاب أن التحالف قام “بعمل ممتاز في دعم استقرار سوق النفط لصالح الجميع.. يتعين عليه الاستمرار في التصرف بشكل استباقي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخاطر والشكوك ما تزال مرتفعة”.

تأتي تصريحات الوزير، بالتزامن مع صعود سعر برميل نفط برنت لأعلى مستوى منذ 7 سنوات، الأسبوع الماضي، فوق 86 دولارا.

لكنه قال: “وضع سوق النفط يشير إلى أن زيادة الإنتاج في دول أوبك + خلال ديسمبر، يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يوميا”.

ومطلع الشهر الجاري، قرر تحالف “أوبك +”، الإبقاء على خططه للإنتاج دون تعديل، مكتفيا بالإبقاء على قراره في الاجتماع السابق بزيادة شهرية تصاعدية بواقع 400 ألف برميل في اليوم حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

جاء قرار “أوبك +” بتثبيت سقف الإنتاج، في وقت تعاني الأسواق شح الإمدادات، في ظل التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وزيادة الطلب على النفط الخام بديلا للغاز الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، نحو 1.1 مليون برميل يوميا، وقلصت إنتاجها بموجب اتفاق التخفيض للتحالف إلى 952 ألف برميل يوميا وفق بيانات رسمية.

الأناضول