ألمانيا – خرج فريق بايرن ميونخ بفوز عريض من ملعب مضيفه يونيون برلين (5-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري في الدقيقتين (15 من شربة جزاء، و23)، وتكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من زملائه، الألماني ليروي ساني، والفرنسي كينغسلي كومان، والألماني توماس مولر في الدقائق (34، 60 و79) على الترتيب.

بينما سجل هدف فريق العاصمة برلين كل من المدافعين، نيكو جيسيلمان والنرويجي جوليان رييرسون عند الدقيقتين (43 و64) على الترتيب.

واستعاد فريق بايرن ميونيخ بذلك توازنه، بعد هزيمته التاريخية على يد بوروسيا مونشنغلادباخ (0-5) في كأس ألمانيا، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، في صدارة جدول ترتيب “البوندسليغا” بفارق نقطة أمام وصيفه بوروسيا دورتموند الذي تغلب بدوره على ضيفه كولن بهدفين نظيفين.

في حين تجمد رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT