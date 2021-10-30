ليبيا – القيادي في مدينة مصراته والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي إن الاشكالية بالنسبة له ليس في التوافق لكن التمسك بالمثالية وبالعدالة والقانونية سيضع الجميع أمام تساؤلات عديدة، مشيراً إلى أن شرعية مجلسي النواب والدولة متآكلة واستمرارهم أمر واقع وليس قانوني.

الروياتي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن عدم تزامن الانتخابات لا يمنع من عقدها ومن باب العدالة ليس من حق المفوضية ان تدخل في النصوص ذات البعد السياسي وأن تحدد كيف تكون الانتخابات وما هي الاشتراطات.

وتابع:”ليس من حق السايح أن يدخل نفسه كخصم وشريك سياسي لأنه سيبعد عنه افتراضية النزاهة، يجب أن ينفذ ما يقدم له من قوانين فقط وليس من حقه تعطيل المواعيد هو ينفذ فقط”.

س/وفق المعطيات الأخيرة للعملية الانتخابية بتنا أقرب للموعد؟ أو على الاقل لتنفيذ الانتخابات في موعد قريب؟ أم مازالت الخلافات تعتقد أنها ستكون حاجز دون اجرائها في موعد قريب؟

دائماً ما أسمع الكثير من الشخصيات التي تمثل الرسمية في البرلمان أو السلطة الحكومية أو مجلس الدولة والشخصيات التي تتقلد مناصب سيادية وعليا في الدولة الليبية تحاول أن تعطي إيحاء امام الإعلام انها تدعم الانتخابات ولكنها تضع اشتراطات ومخاوف كثيرة للتشكك في العملية السياسية والمسار الديمقراطي أو لوضع العراقيل امام هذه المسيرة تحت ذريعة “لكن”، ولكن هذه ورائها علامات استفهام وهذه الخلافات أو الاشكاليات هي دائمة بالتالي عندما قال عبد القادر الحويلي ان 24 ديسمبر تاريخ ليس قرآن في نهاية المطاف و يمكن تأجيل الانتخابات سأقول ان كلامه بالفعل حقيقي ومنطقي لكن إيضاً أنتم أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لستم اوصياء أو انبياء لتكونوا قدريين على الشعب الليبي وتحكمون لفترة طويلة، استقيلوا من مناصبكم اذا لم يكون هناك طريقة للوصول للانتخابات عبر السلطة، ليس من حقك ان تحكمني بأي شكل كان اخرج من المشهد وأترك البلاد كما هي عليه لنجد مخرج آخر إذا رأيت أن الانتخابات لن تحصل في هذه الظروف الموجودة فيها ليبيا لنستنسخ أي انتاج آخر انتاج القوة او البلطجة أو نظام قبلي وتوافقي لكن ليس من حق احد ان يحكم الشعب الليبي 6 سنوات تحت تراهات انه توافق وطني وجزء كبير لا يملكون من أمر السلطة او الشرعية شيء.

هذا الكلام سيكون اكثر منطقية إذا أستقلت من منصبك وتركت الشعب الليبي لخيارات إما الانتخابات أو غيرها وبعد ذلك يمكنني ان اصدق انك لا تريد الانتخابات خوفاً على الشعب الليبي لأنك تعرف ان جزء منهم في المشهد الليبي يخلق الفزاعات اليوم، هذه فزاعات سواء الاغتيالات او الفوضى العارمة او سواء حالة الانقسام موجودة من حوالي 10 سنوات ولا زالت ستستمر الكل يعلم انه لا يمكن لدولة كليبيا منتشرة فيها المليشيات والسلاح والصراع السياسي والتدخل الأجنبي ان تصل لاستقرار حقيقي كما كنا نحلم او نعيش قبل الـ 2011.

لماذا تريد أن تقنعني أن الحكومة أو انتم لستم من يخلق هذه الفزاعات في الساحة الليبية لتضلوا في المشهد لماذا تريد ان تقنعني ان الحكومة هي من تخلق محاولة الانقسام بعد 7 أشهر!. لا شك أن الأمن يؤثر في العملية الانتخابية بشكل نسبي لكن تأثيرها هل هو مرتبط بحجم هذه الخروقات الأمنية الموجودة اليوم.

نحن لسنا في حالة حرب بل في حالة خروقات موجودة بالتالي يمكن معها إجراء انتخابات وان دخلها بعض التشكيك ولكن ليكونوا أكثر جرأة وشجاعة إذا لم يستطيعوا أن يديروا انتخابات وهم في السلطة اليوم لماذا لا يطلبون التدخل الدولي الكامل والوصاية الكاملة على ليبيا لنجري عملية انتخابية أما الهروب من هذا الحق وهو إرجاع الحق للشارع في انتخاب سلطاته التشريعية وهم لا زالوا في السلطة من 6 سنوات وسيستمرون تحت هذه الفزاعة والذريعة بالتالي ان الظروف لا تسمح بالتالي تعطيني الظروف الملائمة للانتخابات إذاً أنسحب من المشهد السياسي.

أنا لا أشخصن الموضوع كل الشخصيات والقيادات الموجودة في السلطة ينادون بهذه الاشكاليات لم يتكلموا 6 سنوات عن هذه المواضيع لكن اليوم عندما اقترب الشارع من أن يحدد سلطاته بنفسه وأن يعود له الحق أصبحنا امام هذه الذريعة؟ لماذا لم يتكلم عن معالجة اشكاليات المفوضية العليا للانتخابات أو سجل الناخبين والسجل المدني اليوم نتكلم عنها؟ اليوم نجد في العاصمة ونواحيها حالات امنية كثيرة ومحاولات او احتراب ما بين مليشيات كانت 7 اشهر هادئة والمال يحرك كل شيء ونعرف من لديه المال في ليبيا ومن أصبح يلجأ للسبل غير السوية لعرقلة الانتخابات.

إعلام ممول ودعم كبير عبر مؤتمرات وغيرها للتسويق ان الانتخابات باطلة ولكن وبعد ان عجزوا لجئوا للسبل السلبية والسيئة والخطيرة التي ستؤتي أكلها على كل الشعب الليبي وننبه وبقوة ان هذه الامور ستحرق الاخضر واليابس وأعرف ان الجل الأكبر من المسؤولين في العاصمة وليبيا عندما يحرقون الاخضر واليابس سنجدهم في مطار معيتيقة يهربون لتركيا وقطر، كفاكم مهاترات ودعوا الشعب يختار.

س/لماذا إذا كان هناك خيارات يمكن اللجوء إليها حتى يتم تفادي الخلافات بين مجلسي النواب والدولة وعدم الوصول لهذه الحالة الموجودة اليوم؟

اشكالية مجلس الدولة والبرلمان أنهم ضحكوا على الشعب الليبي لـ 6 سنوات تحت ذريعة الخلاف الحاصل بينهما وعندما يؤمنون بالفعل بالتوافق سيتوافقون وحصل ذلك عدة مرات لكن عندما يريدون العرقلة ووضع شماعة الخلافات لكي يضلوا في السلطة سيستمرون وبالتالي ليست قضيتي اليوم ليس بالإمكان أو بالإمكان أن يجتمعوا ويحلوا هذه الخلافات لأن التجربة السابقة تدل على أن البعرة لا تدل إلا على البعير والأثر لا يدل إلا على المسير، 6 سنوات وهم يعرقلون وفتح الزمن لهم اليوم بعد التوافق الذي حصل في جنيف وتونس الذي هم جزء منه ورسخوا لنا 24 من ديسمبر الانتخابات.

وتجاوز هذا التاريخ دون أن يكون هناك تاريخ حتى إذا أردنا القول ان الزمن ضيق اليوم وزدناه شهر او شهرين وعدم الوصول لهذا التاريخ والا يحدد من قبل البرلمان والدولة سيدخلنا للخلافات مرة اخرى ولن نصل لتاريخ وسنرجع للمربع الأول، ليس إشكاليتي في التوافق لكن التمسك بالمثالية بالعدالة والقانونية سيضعنا أمام تساؤلات كثيرة واولها من قال انكم مجلسي النواب والدولة شرعيين 100% انتم شرعية متآكلة! استمراركم هو امر واقع وليس قانوني.

تعالوا وحدثونا في النصوص وعبد القادر الحويلي ضيف الحلقة قال ان القانون فيه عيوب هذه الجملة الفضفاضة التي تنشرونها عبر الإعلام تعال وناقشني في القانون الانتخابي سواء البرلماني او الرئاسي اين عيوب هذا القانون! بعيداً انه صدر عن عقيلة أو البرلمان ولنترك النكاية، أين المظلمية التي يصبها القانون على شخص دون الآخر ويصبها على جهة دون الأخرى. من أصدر القانون ليس عقيلة بل الجزء الأكبر من نواب المنطقة الغربية ومن يمثلون البركان وأولهم سليمان الفقيه هؤلاء باعوا القضية؟ والحويلي والمشري يحموا فيها؟

س/مسألة المزامنة بين الرئاسية والنيابية كما طلب السائح والآن مصيرها في مجلس النواب؟

حتى وان لم تمر لن تكون أكثر إشكالاً من القضايا التي تمسك بها مثل عبد القادر الحويلي كاشتراطات الرئاسة والحالة الفوضوية وغيرها رغم أني من مؤيدي التزامن ولكن عدم التزامن لا يمنعني من عقد الانتخابات. من باب العدالة ليس من حق المفوضية ان تدخل في النصوص ذات البعد السياسي وليس من حقها ان تحدد كيف تكون الانتخابات وما هي الاشتراطات، ليس من حق السائح ان يدخل نفسه كخصم وشريك سياسي لأنه سيبعد عنه افتراضية النزاهة، يجب ان ينفذ ما يقدم له من قوانين فقط وليس من حقه تعطيل المواعيد هو ينفذ فقط.

س/فيما يتعلق بالاجتماع مع البلديات واقتراح ان يكون هناك مجلس من غرفتين ما رأيك؟

السؤال المبدئي حول موضوع الغرفتين، ما الحكمة؟ ماذا ستحقق وكيف ستدير مشهد توافقي؟ الغرفتين سينتخبوا على عموم الشعب الليبي وسيكون هناك ممثلين من الكرامة والخضر وبنغازي ومنا نحن هل لأنهم سيتواجدون في طرابلس ستتغير رؤيتهم؟ إذا هم جبناء وأجبن من أن يكونوا ممثلي دولة، عندما تتعاطى معنا تعاطى معنا بعقلانية، فكرة الغرفتين في الدول تنص عليها دول مستقرة فيها خلافات سياسية حادة يضطر ان يكون هناك غرفتين ويعينهم رئيس الدولة أو الملك ليمثلوا الطوائف العرقية والاقليات والاطراف المتصارعة ليعطوا لهم حق المشاركة لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا عبر الانتخابات وفي العادة يتم تعيينهم ولا يتم انتخابهم ويكونوا كبار في السن لأنهم أكثر عقلانية ولكن إنشائه في ليبيا هذا امر خطير!.