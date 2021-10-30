ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمفوضية خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش.

وناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

وأكد فرانش على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة وفق أعلى المعايير المهنية.