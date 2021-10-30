ليبيا – بحث النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الأول مع إبراهيم بو شناف مستشار مجلس الأمن الوطني التطورات الراهنة ذات الصلة بملف الأمن الوطني الليبي، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مـشتتة أدت في الغالب إلى ثغـرات في تنفيذ المخططات العملية وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام النائب العام أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع إستراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

من جهته، أكد المستشار النائب العام على أن نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل بالأمن الوطني، لما تشتمل عليه تلك البيانات من معلومات تتصل بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج؛ وهي على تهيؤ للعمل على تعزيز عمل مجلس الأمن الوطني لأجل تحقيق غرض إنشائه.