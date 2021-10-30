ليبيا – أعلنت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة وفروعها بدء الإضراب العام المفتوح اعتبارا من يوم الأحد السابع من نوفمبر القادم بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة.

النقابات أوضحت في بيان لها أن هذا الإضراب سيظل مفتوحا إلى حين تلبية كافة مطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بكافة المرافق الصحية دون استثناء مع الإبقاء على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة.

وأشارت إلى أن الحكومة رفضت الجلوس معهم متهمين إياها بالتهميش وعدم العمل بمبدأ وحدة المعيار مع حقوق المهنيين بمختلف التخصصات والمهن.

كما جاء في نص البيان” لقد سمعنا وجود نية مبيته واصرار مؤكدين على جر البلاد الى منعطف خطير من شأنه أن يزيد من احتقان

الشارع ومعاناة المواطنين والمرضى على الخصوص وبدون أي ادنی شعور منها بالمسؤولية تجاه مواطنيها في تهميش صارخ ومبيت

للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي ضحت ولازالت تضحي بأرواحها وهي تؤدي في عملها بإخلاص ووطنية سواء في الحرب أو خلال انتشار جائحة كورونا”.