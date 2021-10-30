إنجلترا – فرض فريق برايتون “العنيد” التعادل على مضيفه ليفربول في عقر داره (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم “الريدز” بهدفين من دون رد في الشوط الأول، سجلهما كل من جوردان هندرسون، والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (4 و24) على الترتيب.

ولكن برايتون عاد من بعيد ورد بهدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط الزامبي إينوك مويبو، والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد، عند الدقيقتين (41 و65) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

وأخفق ليفربول بذلك في الثأر من برايتون الذي تغلب على “الريدز” في معقله “أنفيلد” الموسم الماضي، وأنهى سلسلة انتصارات من 68 مباراة له على ملعبه في “البريمير ليغ”.

كما فشل النجم المصري محمد صلاح (29 عاما) في مواصلة سلسلته في هز الشباك للمباريات الحادية عشرة على التوالي، مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، وتوقف رصيده عند 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

واكتفى ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 22 نقطة، وبقي في المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق نقطتين خلف المتصدر تشيلسي الذي تغلب على ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد (3-0).

في المقابل، رفع برايتون رصيد إلى 16 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب “البريمير ليغ”.

المصدر: RT