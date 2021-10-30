فرنسا – توج الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بلقب “أفضل ظهير أيمن في العالم”، وذلك في التصويت الذي أطلقه موقع “goal” العالمي بشراكة مع لعبة “فيفا 22”.

وأطلق موقع “goal” كعادته كل عام، استفتاء التشكيل المثالي برعاية “فيفا 22″، من أجل معرفة آراء زواره حول أفضل اللاعبين حول العالم، والبداية كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها العملاق الألماني، مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن.

وعرف التصويت على مركز الظهير الأيمن منافسة شرسة بين حكيمي، ونجم ليفربول، الدولي الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، وتحصل الدولي المغربي في نهاية المطاف على 56 بالمئة من مجموع الأصوات، فيما نال ظهير ليفربول 35 بالمئة.

أما المركز الثالث، فقد شغله ظهير مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، الذي تحصل على 4 بالمئة من مجموع الأصوات.

وكان حكيمي، قدم أداء مبهرا مع إنتر ميلان في الموسم الماضي، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل الدولي المغربي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي، ليفرض نفسه بسرعة كواحد من أهم لاعبي الفريق الباريسي، الذي يعج بالنجوم.

المصدر:goal.com