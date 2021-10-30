ليبيا – قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن حديث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن أموال الليبيين المجمدة في تونس، فسر بطريقة خاطئة.

حمودة أشار في تصريح صحفي، وفقاً لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام، إلى مسألة تهم كافة الليبيين وهي المسألة المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج وما تعرضت له من تجميد، وأفاد إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج مثل مالطا وتونس وبلجيكا.

واعتبر أن تصريح رئيس الحكومة نقل بشكل مشوه، وفهم منه اتهام دولة تونس بالضلوع في عملية السيطرة على أموال الشعب الليبي، وهو تفسير جانبه الصواب ولا يمثل وجهة نظر رئيس الحكومة ولا حكومة الوحدة الوطنية.