رونالدو وكين وجها لوجه في “موقعة ساخنة” اليوم

رونالدو وكين وجها لوجه في “موقعة ساخنة” اليوم

إنجلترا – يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام اليوم السبت، في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو (47 عاما) المدير الفني لفريق توتنهام، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مهاجمه هاري كين، على استاد توتنهام بالعاصمة لندن:

بينما اختار النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة توتنهام:

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”، برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع.

المصدر: RT