إسبانيا – استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إلتشي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الليغا.

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي الفريق الملكي في الدقيقتين (22 و73)، بينما وقع المهاجم الإسباني بيري ميلا على هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وأكمل إلتشي المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه راؤول غوتيريز في الدقيقة 64 لتلقيه بطاقتين صفراوين.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق الأهداف من ريال سوسييداد.

بينما يشغل إلتشي المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الليغا حتى الآن، برصيد 10 نقاط، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات