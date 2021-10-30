لبنان – تراجعت الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير مساء يوم الجمعة، عقب الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه لبنان، والتي شملت وقف الواردات اللبنانية.

وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية، بأن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع مساء اليوم إلى 21200 ليرة، مقارنة بـ 20200 صباح اليوم.

وبينت الصحيفة اللبنانية أن الانهيار الجديد لليرة جاء “بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها السعودية ضدّ لبنان”.

كما قررت المملكة وقف كل الواردات اللبنانية إليها، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد السعودية.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني، الذي اعتبر فيها أن “السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس”.

المصدر: صحيفة “النهار” اللبنانية