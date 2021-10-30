ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على أن كل من استعمل شماعة برقة والتهميش هم “السراق والمخانب” الذين لم يقدموا لبرقة شيء بداية من سالم الجضران إلى كل من تكلم في هذا الشأن وآخرهم المجموعة المتواجدة في البرلمان الذين عندما دخلوا البرلمان كانوا لا يملكون شيء واليوم حساباتهم بمئات الملايين.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “هم عينوا ما يريدون في السفارات وشركات الاستثمار وغيرها، عندما وصل الحد بالأرقام كم تمثل المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية من عدد ليبيا بداية لما نتكلم عن طرابلس والمهجرين من المنطقة الغربية ونازحي مرزق والمنطقة الشرقية بالإضافة لمن يأتون لطرابلس لطلب المعيشة والحياة، طرابلس على الأقل بها 2 مليون ونص أما مصراته والزاوية ما يقارب الـ 500 المنطقة الغربية بالكامل 4 مليون على الأقل وعندنا الجنوب 700 ألف تقريباً ومليون ونصف في المنطقة الشرقية، أي طرابلس ضعفين ونص برقة على الأقل”.

وزعم أن مسألة التهميش هي لذر الرماد في العيون وتستخدمها المخابرات الأجنبية والتي تريد تقسيم ليبيا مع معرفتها أن هناك ضعاف نفوس في الليبيين بالتالي دخلت من باب التهميش وتوزيع المناصب والثروات.

وأضاف:”40 وزير من المنطقة الشرقية! أكبر قبائل المنطقة الغربية ليس منهم وزير هل تعلمون! لكن ليبيا اكبر من القبيلة والمنطقة الغربية والشرقية وواضح من هم المحترمين الذين يريدون وطن لا نهب البلاد. للأسف الشديد 24 وظيفة قيادة في الاستثمارات الخارجية هم من المنطقة الشرقية”.

وأردف: “كيف ثروة ليبيا عند اقليم الشرق وفوق منها لم يسكتوا بسبب المخابرات التي تريد تقسيم ليبيا ويعرفون أن هناك مخانب يعملون على هذا الموضوع. ليس هناك مهمشين أكثر من اخواننا في الجنوب، ندعو دائماً أن تكون ليبيا واحدة وخير ليبيا للجميع لما لا. جهاز الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبيين يعرفونه بأنه جهاز الدبيبة! الليبيين يقولون هذا بأن جهاز الدبيبة صرف 100 مليون وتبين أن 98 مليون التي صرفت منها 85 مليون لمنطقة المدرجات في جامعة بنغازي و13 مليون لتسديد ديون شركة بناء بنغازي، ليبيا بالكامل لم يصرفوا عليها دينار بل صبوها في المنطقة الشرقية عند برقة”.

عبد العزيز قال:” 40% من ميزانية وزارة الداخلية للمنطقة الشرقية، فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية والمفروض أن يمارس عمله كوكيل لوزارة الداخلية لكل ليبيا، أعطوه 150 مليون وقالوا له ماهي نواقصكم وميزانياتكم وفواتيركم وتعاقداتكم ورتبوا ونظموا الأمور، 150مليون فواتير ما هي التجهيزات؟ نحن نتكلم عن آلاف البنود! بوشناف ماذا كان يفعل؟ يصدر أوامر قبض على محمود عبد العزيز! أين المليارات يا أهل برقة!”.

واختتم حديثه قائلاً: “أنا ضد عبد الحميد الدبيبة أن يصرف الـ 600 مليون ديون الثني وحكومته التي قسمت ليبيا وشنت الحرب على طرابلس ليصرفهم عبدالله الثني والبرلمان الذين لم يريدوا توحيد الوزارات، الـ 15 مليار التي طبعتموهم في روسيا اين ذهبتم بها؟ القطراني قال أعطوهم لي وأنا اصرفهم بمعرفتي! كيف هذا؟ أي برقة أنتم تريدون النهب وعقلية النجع؟ بالتالي ومع كل ذلك طرابلس وفزان هي المهمشة”.