روما – أكد وزرا ء المالية والصحة في أكبر 20 اقتصادا في العالم (مجموعة العشرين) إنهم يريدون تطعيم 70% من سكان العالم ضد كوفيد -19 خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

وجاء في بيان لوزراء مجموعة العشرين: “للمساعدة في التقدم نحو الأهداف العالمية المتمثلة في تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021 ، و 70% بحلول منتصف عام 2022.. سنتخذ خطوات للمساعدة في تعزيز إمدادات اللقاحات والمنتجات الطبية الأساسية للدول النامية وإزالة قيود العرض والتمويل ذات الصلة”.

وتابع البيان: “أنشأنا فرقة عمل مشتركة بين المالية والصحة لمجموعة العشرين تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون العالمي بشأن القضايا المتعلقة بالتأهب للوقاية من الأوبئة والتصدي لها، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ووضع ترتيبات التنسيق بين وزارتي المالية والصحة، وتعزيز العمل الجماعي، تقييم ومعالجة حالات الطوارئ الصحية ذات التأثير العابر للحدود، وتشجيع الإدارة الفعالة للموارد”.

تعقد مجموعة العشرين G20، قمتها هذا العام حضوريا في روما، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتغيب قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية.

والقمة التي ستنطلق في نهاية الأسبوع الحالي (30-31 أكتوبر)، تركز على المناخ ومكافحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ “كوب26” الذي سينعقد في غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا).

المصدر: رويترز