كلوب ردا على سؤال حول صلاح: لن أرتكب هذه الجريمة

كلوب ردا على سؤال حول صلاح: لن أرتكب هذه الجريمة

إنجلترا – صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بأن إراحة اللاعبين خلال مباراته أمام برايتون، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون جريمة لأنه فريق صعب.

ورد كلوب خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على سؤال حول إمكانية إراحة نجمه المصري محمد صلاح أمام برايتون، قائلا: “إراحة اللاعبين أمام برايتون ستكون جريمة، إنهم فريق جيد للغاية”.

وأضاف: ‘لذا انس هذا الأمر.. إنها مباراة استثنائية حقا، واحدة من أصعب المباريات بسبب العمل الذي يقوم به المدرب غراهام بوتر”.

وتابع: “عندما أختار إراحة اللاعبين، ليست هذه المباراة التي يريدون أن يستريحوا فيها أبدا.. كلهم يريدون اللعب”.

وعن عودة الياباني تاكومي مينامينو والبلجيكي ديفوك أوريغي إلى مقاعد البدلاء عقب مباراة الكأس، قال: “لا أعتقد أن جعل كل اللاعبين سعداء أمر ممكن.. لكن الشيء الذي يتعين علينا القيام به هو أن نفوز بالمباريات، خاصة لأننا ليفربول”.

وأضاف المدرب الألماني: “علينا أن نتطور، نحن نعلم ذلك.. الفوز على مانشستر يونايتد (5-0) لن يجعل كل شيء على ما يرام، يونايتد حصل على فرص واضحة للتسجيل، نحن من منحهم إياها، لذا يجب ألا نعتمد على الحظ أو تصديات أليسون”.

واختتم كلوب: “يتعين علينا التحسن، وأن نكون مستقرين دفاعيا عندما تكون الكرة بحوزة المنافس.. لا يوجد سبب لجعل أي لاعب يمر، هذا ما يمكننا تحسينه بنسبة 100%”.

يذكر أن برايتون تمكن من الفوز على ليفربول في معقله “أنفيلد” الموسم الماضي، وأنهى سلسلة من 68 مباراة من دون هزيمة “للريدز” على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

المصدر: وكالات