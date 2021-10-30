لبنان – ناشد رئيس الوزراء البناني نجيب ميقاتي “القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة” وأشار إلى أن حكومة مستمرة “في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها”.

وقال ميقاتي في بيان، نتمنى أن تعيد قيادة المملكة العربية السعودية، بحكمتها، النظر في التراجع عن قطع العلاقات، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته”.

وأضاف “إن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة”.

وتوجه ميقاتي في البيان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان “بخالص آيات التقدير والاحترام” قائلا: “نعرب عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كل ما يسيء للعلاقات الأخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية”.

وشدد على التمسك “بكل الروابط الأخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية والأخوة في مجلس التعاون الخليجي”.

المصدر: “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام”