ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ اهتمام وقلق اللجنة بخصوص تطورات الأحداث السياسية الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة وتداعياتها على استقرار المنطقة بأكملها .

العقوري جدد بحسب الموقع الرسمي للمجلس دعوة لجنة الخارجية إلى السلطات المدنية والعسكرية في السودان للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية والعودة للحوار السياسي لحل الانسداد الحالي ولتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والديمقراطية.

وأكد بأن التجارب السابقة في المنطقة أظهرت أهمية التمسك بالمسار الديمقراطي كخيار أمثل لتبادل السلطة في الوقت الذي تواجه فيه دول المنطقة تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة تتطلب الابتعاد عن التصعيد وتكاتف جميع الجهود لمواجهة تلك التحديات.

كما شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية وقوف ليبيا الكامل إلى جانب السودان وشعبها في هذه المحنة، مبدياً أمله في أن يتم تجاوز هذه الأزمة سريعاً ويعود الأشقاء في السودان للتوافق الذي تم الوصول إليه سابقا.