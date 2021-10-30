ليبيا – قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية في ليبيا لا تزال تصنف في حالة الانتشار المجتمعي حيث بلغ عدد الإصابات الكلية قرابة 357 ألف إصابة وعدد الوفيات 5078 حالة وفاة.

المركز أفاد في التقرير الوبائي الأسبوعي أن عدد الحالات النشطة بلغ 8168 حالة نهاية هذا الأسبوع بانخفاض بلغ حوالي 1% عن الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية بلغ خلال هذا الأسبوع 189 حالة بانخفاض يقدر بـ3% عن الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز انه سجل ارتفاعا طفيفا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميا بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغ العدد 4440 اختبارا، وقد رافق ذلك ارتفاع في أعداد الحالات الموجبة حيث وصل المتوسط الأسبوعي إلى 629 حالة أسبوعيا.

وأشار المركز إلى أن مراكز رصد الوفيات الخاصة بكورونا التابعة لها سجلت انخفاضا في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 16 حالة يوميا، وأكد أنه رغم ذلك فإن الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات CFR التي وصلت إلى 1.51% تدعو للقلق حيث يعكس ارتفاع هذا المؤشر إلى خلل في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعلاج الحالات.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيّن أن معظم المناطق الصحية تشهد انخفاضا واستقرارا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيا، موضحاً إن طرابلس والكفرة سجلتا أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، وأرجع عدم تسجيل أي حالات في العديد من المناطق إلى قلة الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا وسوء توزيعها جغرافيا والتي قال إنها تشكل عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.