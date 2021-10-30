نيويورك – مزق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، امس تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن “مكانه في القمامة”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية حدثت الواقعة خلال جلسة خاصة عقدت امس الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهاجم إردان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشان تقريره السنوي الذي انتقد فيه إسرائيل بشدة، وقال: “مجلس حقوق الإنسان هاجم وأدان إسرائيل منذ إنشائه قبل 15 عاما عبر 95 قرارا، مقارنة بـ 142 قرارا ضد باقي دول العالم مجتمعة”.

ومن على منصة الأمم المتحدة، قام مندوب إسرائيل بتمزيق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وقال إن “مكان هذا التقرير المشوه والأحادي الجانب هو سلة مهملات معاداة السامية”.

وأشار إردان إلى أن التقرير “تجاهل تماما” حركة “حماس” و”إطلاق الصواريخ على إسرائيل”.

من بين الأشياء التي تضمنها التقرير الذي هاجم إسرائيل، تطرقه إلى المستوطنات الإسرائيلية وأوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان السورية المحتلة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

المصدر: “سبوتنيك” + وكالات