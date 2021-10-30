الولايات المتحدة – أغلقت بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع امس مدعومة بمكاسب شركتي “آبل” و”أمازون” قبيل صدور تقارير أرباحهما الفصلية.

وعززت أسهم الشركات الكبرى “تسلا” و”آبل” و”أمازون” مؤشر “ناسداك” وساعدت في دفع المؤشر إلى مستوى قياسي بعد أن وصل مؤشرا “ستاندرد اند بورز 500″ و”داو جونز” إلى ذرى جديدة في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المقرر أن تنشر كل من “آبل” و”أمازون” نتائجهما الفصلية بعد الإغلاق.

وساهمت شركة “كاتربيلر” في الارتفاع بعد الإعلان عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين ساعدت التوقعات الصعودية لشركة “ميرك” للأدوية على تعزيز أسهمها.

ويراقب المستثمرون كذلك التطورات في واشنطن عن كثب مع إعلان الرئيس جو بايدن خطة عمل جديدة حجمها 1.75 تريليون دولار للإنفاق على أنشطة اقتصادية وجهود مكافحة تغير المناخ.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.85 نقطة أو 0.98 بالمئة ليغلق عند 4596.25 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 212.28 نقطة أو 1.39 بالمئة إلى 15448.12 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 236.94 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 35727.63 نقطة.

وساعدت تقارير الأرباح على ارتفاع مؤشر “ستاندرد اند بورز” القياسي في عشر من الجلسات الاثنتي عشرة الأخيرة، ويتوقع المحللون الآن نمو أرباح الشركات المدرجة على المؤشر 38.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

ومن بين 244 شركة مدرجة أفصحت عن أرباحها بحلول صباح الخميس، تجاوزت 82 بالمئة منها التقديرات.

ومع ذلك، كان من بين الأسهم الخاسرة شركة “إي باي” التي تراجعت أسهمها بعد أن توقعت شركة التجارة الإلكترونية ترجع الإيرادات خلال الفصل الذي يتخلله موسم العطلات.

المصدر: “رويترز”