السعودية – أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو”، أن صافي ربح الربع الثالث من هذا العام، بعد دفع الزكاة والضريبة، بلغ 114.09 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار)، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%.

وأشارت “أرامكو” إلى أنه خلال الربع الثالث، وصل مشروع توسعة محطة غاز الحوية إلى مراحل البناء المتقدمة”، موضحة أن “المشروع جزء من برنامج زيادة انتاج الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022”.

وأضافت الشركة أن الربع الثالث شهد أسعار النفط الخام المرتفعة والكميات المباعة، مشيرة إلى أن “مبيعات الربع الثالث بلغت 359.09 مليار ريال (نحو 360 مليار دولار).

المصدر: “رويترز”