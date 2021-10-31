ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) في القاهرة مهم للغاية، ومفصلي في مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لـ”الدستور” المصرية أشار إلى أن ما توصلت إليه لجنة (5+5) منذ أول اجتماع لها، كان له أثر كبير على الدفع بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف: “كما أنه شجع المجتمع الدولي على تبني ما توصلت إليه اللجنة بشأن إخراج القوات الأجنبية لإتاحة الفرصة لليبيين للذهاب إلى الانتخابات في أجواء من الأمن والأمان، الذي يفرضه الجيش الوطني والأجهزة الأمنية”.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الملفات على طاولة اجتماع القاهرة، أولها آلية خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية، كذلك الوعاء الزمني الذى من خلاله لا بُد أن تخرج منه تلك القوات، خاصة أنه لم يعد يفصل الليبيين سوى أيام عن الانتخابات.

وتابع الترجمان: “إن ما سرب إلينا من خلال وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان، بقبولهم عودة مواطنيهم ولكن دون سلاح”، لافتًا إلى أن تجريد المرتزقة من الأسلحة مطلب ليبي أساسي، حتى تتم السيطرة على السلاح الموجود لدى تلك المجموعات.