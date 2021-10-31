ليبيا – أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب علي التكبالي بالجهود المصرية التي كان لها السبق من أجل إيقاف الحرب في ليبيا.

التكبالي ذكّر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” بإطلاقها إعلان القاهرة في يونيو من العام الماضي، الذي دعا إلى إخراج المرتزقة من البلاد، والتوزيع العادل للثروات، وحل الميليشيات، واستكمال ملف توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ونوّه بالدور الحاسم للسيسي حين أعلن أن سرت والجفرة “خطًا أحمر”، مشددًا على أن القاهرة قامت بدورها المعهود في الدفاع عن الأمة العربية ضد الأخطار الخارجية.