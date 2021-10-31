ليبيا – قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس السبت بزيارة ديوان جهاز الحرس البلدي؛ حيث كان في استقبالهم رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.

وزارة الحكم المحلي ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع مشترك بحضور مديري الإدارات وبعض مديري المديريات بالجهاز، بشأن السيطرة على تذبذب الأسعار خصوصًا السلع الاستهلاكية الأساسية، وكذلك لوضع ضوابط حماية المستهلك من الغش التجاري ومن السلع المنتهية الصلاحية، ووضع أسس سليمة وصحية للأسواق الجملة والجهات المستوردة، والتعاون ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

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