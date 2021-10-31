فلسطين – أغلق الجيش الإسرائيلي، امس السبت، بشكل كامل، المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأبقاه مفتوحا أمام المستوطنين اليهود.

وقال الشيخ حفظي أبو اسنينة، مدير المسجد الإبراهيمي، إن الجيش الإسرائيلي أغلق المسجد أمام المسلمين وفتحه أمام المستوطنين “بحجة حلول عيد سبت سارة اليهودي”.

وأضاف: “المسجد مغلق من الساعة الثالثة من مساء (الجمعة)، ويستمر الإغلاق حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم”.

وذكر أن الإغلاق يشمل “منع رفع الأذان وتواجد موظفي الأوقاف بالمسجد، مع استباحة كامل المسجد من قبل المستوطنين، بما في ذلك القسم الذي فيه المنبر والمحراب”.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى انتشار مئات المستوطنين في محيط المسجد، وإقامة خيام في الساحات القريبة منه بحجة حلول العيد.

ويغلق المسجد بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة تمثل مناسبات دينية يهودية، كما يفتح كاملا 10 أيام أمام المسلمين في مناسبات دينية.

المصدر: “الأناضول”