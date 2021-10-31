إسبانيا – خطف حارس مرمى نادي إشبيلية، الدولي المغربي، ياسين بونو، الأضواء في مباراة فريقه إشبيلية ضد أوساسونا 2-0، أمس السبت، في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم الحارس المغربي مباراة رائعة، بتصدياته المميزة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 60، بعد أن لعب كرة طويلة غالطت دفاع أوساسونا، لتصل إلى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، الذي ضاعف النتيجة للفريق الأندلسي، بعد أن كان البرازيلي دييغو كارلوس، قد تقدم للفريق بحلول الدقيقة 40.

وكان بونو، دشن مساره مع إشبيلية بتمريرة حاسمة في مباراة ضد ريال مايوركا خلال موسم 2019/2020، ثم سجل هدف التعادل للأندلسيين في الوقت القاتل أمام ريال بلد الوليد (1-1) خلال موسم 2020/2021.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف فقط عن المتصدر ريال مدريد.

المصدر: وكالات