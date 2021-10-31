ليبيا – أكد مدير المركز الافرو آسيوي للدراسات السياسية بالقاهرة محمد الشريف إن خريطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا جاهزة.

الشريف اتهم في تصريحات صحفية لقناة “آر تي” الروسية طالعتها صحيفة المرصد تركيا بعرقلة تنفيذ هذه الخريطة مبينا إن اجتماع لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بالقاهرة بمشاركة المبعوث الأممي يان كوبيتش تأتي لإيجاد معالجة جادة وسريعة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف الشريف إن هذا الخروج يجب أن يكون حقيقيا لا سيما بعد أن تم وضع الأطر الجيدة للحل لتبقى معوقات التنفيذ حاضرة حتى بعد مؤتمر برلين 2 ومؤتمر “مبادرة الاستقرار مؤكدا ان الاجتماع سيسفر عن خطة محكمة معلنة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتابع الشريف إن هذه الخطة سيتم عرضها على الرأي العام عقب التوافق مع دول الجوار والدول المتداخلة وسوف تتضمن أعداد المرتزقة والقوات الأجنبية وأماكن تواجدها وتوقيت الخروج مبينا إن هذا سيساهم بإجراء الانتخابات في موعدها.

وبين الشريف إن المجتمع الدولي تبنى الموعد ويضغط في اتجاه تنفيذ الإجراء مؤكدا إن خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية جاهزة من اجتماع جنيف الأخيرة للجنة إلا أن تعنت تركيا وإصرارها على بقاء قواتها في مساندة الميليشيات يعرقل الخطة.