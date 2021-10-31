ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير: “أصدقائي في الرئاسي يعتقدون أنهم مال زكاة يجب أن يمر عليه الحول، ما عجزتم وعجز عنه من سبقكم في سنوات وأشهر لن تنجزوه في تسعين يومًا”.

الصغير أفاد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه رسميًا الرئاسي وبكامل أعضائه لا يستطيع عقد اجتماعات رسمية في برقة وفزان (باستثناء الزيارات العائلية)، ولا قرارته سارية في هذه المناطق كقائد أعلى.

وبيّن أن السبب في ذلك كان تمسكهم باعترافهم بالحداد كرئيس أركان، وموقفهم المائع من خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، بالإضافة لقرارهم الشهير بتشكيل غرفة عمليات في الجنوب، وهو القرار الذي لم يتجاوز تنفيذه صفحات الفيس بوك.