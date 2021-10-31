ليبيا – رأى القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي أن الحراك السياسي وتأسيس الأحزاب -حتى من أنصار النظام السابق بمختلف مدارسهم- ورغبة وتطلع من قبل الشباب للترشح؛ هو بشير خير، ودليل ساطع على أن معاناة العشر الماضية قد أثمرت نصف الحصاد.

العرادي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن النصف الآخر سيكتمل باعتماد دستور البلاد وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على أسس حضارية ومؤسسات تحمي الحدود والدستور ولا تستغل وتستخدم من قبل حاكم مستبد.

وأردف: “مؤسسات تبنى على أسس وعقيدة عسكرية وأمنية تجرم السطو على السلطة بقوة السلاح ولا تتدخل في السياسة. هنالك فقط نستطيع الحُلم ببناء دولة حضارية مزدهرة ومتقدمة”.