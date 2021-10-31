ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الأمم المتحدة هي من ترسم للبلاد السياسية للوصول للاستقرار من وجهة نظرهم ولكن الواقع عكس ذلك، وما يعيشه الليبيين عكس ما تخطط له الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه أصبح التدخل الخارجي مشرعنًا بسبب هؤلاء الساسة، ومن هم موجودين في الحكم وارتموا في أحضان الأتراك وغيرهم.

العرفي قال خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن المجتمع الدولي يرى من هو موجود على الأرض ومن يراه شريكًا، من خلال التعاقدات، أي عبد الحميد الدبيبة شريك حقيقي، بحسب قوله.

وعلق على الاستعراضات التي يقوم بها الدبيبة بشأن صرف الأموال قائلًا: “وصفي لها دعاية انتخابية من أموال الدولة الليبية من أجل أن يكون الدبيبة، حتى في التعديلات التي أتت من المفوضية يحق لمن يريد الترشح لرئاسة الدولة لم تحدد المدة التي يسبقها 3 أشهر ليتوقف عن العمل لكن يحق له أن يدخل ثاني أو ثالث يوم يعلن عن نفسه مرشح لرئاسة الدولة، وهذه أحد النقاط التي لم يتم قبولها. نحن لن نستطيع العيش مع المليشيات التي تختطف العاصمة مستقبلًا والعاصمة مسيطر عليها”.

كما أكد على أنه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود مليشيات وإملاءات خارجية وتهميش واقصاء، معتبرًا أن الدبيبة أصبح يخترق برقة.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ لأي مدى هذا البيان هو تدخل سافر في اختصاصات السلطة التشريعية؟

الأمم المتحدة نحن من أدخلناها في أمورنا ومشاكلنا وصراعاتنا وما وصلنا له من حال يجعل الأمم المتحدة وصية علينا وهذا هو الحال، الأمم المتحدة هي من ترسم لنا السياسية للوصول للاستقرار من وجهة نظرهم، ولكن الواقع عكس ذلك، وما نعيشه كليبين عكس ما تخطط له الأمم المتحدة أصبح التدخل الخارجي مشرعنًا في بلادنا بسبب هؤلاء الساسة ومن هم موجودون في الحكم وارتموا في أحضان الأتراك وغيرهم.

خرج علينا عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر وفي اعتقادي الشخصي سيزاحم على رئاسة ليبيا بأموال الدولة الليبية وسهل عليه كثيرًا من الخطوات للمضي نحو سدة الحكم في ليبيا، والوضع مزرٍ، لا بد من إعادة حساباتنا وتقديراتنا نحن في إقليم برقة بالأخص، لا بد أن تكون لنا كلمة وخاصة بعد المماحكات التي حصلت ما بين رئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية والنائب الأول، لا نتحدث عن أشخاص وقبائل بعينها بل حقوق إقليم بعينها مهمشة.

سوف يكون لنا رد كل الملاحظات الفنية التي جاء بها السائح ومفوضية الانتخابات تم إدراجها وقبولها بالكامل ولم نستثنِ منها أي نقطة، لا لشيء ألا لتجري الانتخابات يوم 24 من ديسمبر. السائح وضع نقاطًا أخرى، وهي أن تقام الانتخابات الرئاسية بجولتين الأولى والثانية وتحجب النتائج ومن ثم تقام الانتخابات البرلمانية وتعلن النتيجة بالكامل سواء الرئيس او البرلمانية، حجب النتيجة قد يوصلنا لطريق قد لا نقبل بهذا الشيء، وهذه مخاطرة ولا بد ان يأتي رئيس كائن من يكون وما يفرزه الصندوق في ظل نزاهة حقيقية، ولكن ما نراه ونشاهده وعكس رأي بعثة الأمم المتحدة، طرابلس تعج بالمليشيات ولن يكون هناك انتخابات، بالتالي لا يمكن اجراء إنتخابات في اإقليم برقة وطرابلس وفزان، الدبيبة يريد رئاسة ليبيا بأي ثمن ومهما كلفه.

س/ لماذا تنصلت البعثة من اتفاقياتها السابقة في جنيف مثلًا؟

المجتمع الدولي يرى من هو موجود على الأرض ومن يراه شريكًا من خلال التعاقدات يرون في عبد الحميد الدبيبة شريكًا حقيقيًا.

مجلس النواب قانون رقم 5 قانون انتخاب الرئيس هو من إنتاج المؤتمر الوطني العام وهو مجلس الدولة الحالي، أعتقد أن بضاعتهم درت لهم ولم يبتدع مجلس النواب شيئًا ولا أعرف لماذا هم غير موافقين يريدون دخول الأحزاب في العملية السياسية، الأحزاب بخلفياتها التي لا نعرفها ومن يمولها ومن يدعمها وتستقر البلاد لتكون هناك أحزاب تستطيع ان تعمل في ظل نظام مستقر.

كلمة الدبيبة وذكره لمسمى برقة بكل تجرد برقة ليست كلمة بل ضمير عايش فينا وكل شيء بالنسبة لنا، لا يستهزأ الدبيبة ببرقة التاريخ، الحضارة والماضي والجهاد، وما كنت أتمنى منه أن يأتي ويتلفظ بهذه الألفاظ، هذا كلام لا يصلنا للاستقرار، تلفظ بألفاظ كما يسمونها لا يعي ولاية برقة، ولا يعلم أنها ثامن دولة عربية لها تاريخها ومن جاهدت وقدمت الشهداء برقة تاريخ، وكنت أتمنى من الدبيبة أن يترفع عن هكذا تصريحات التي نراها من باب السخرية، الدبيبة ما زال يسير في نهجه وسياسته الممنهجة من أجل عدم إعطاء حقوق إقليم برقة أو إقليم فزان، وأنا كنائب عن الأمة الليبية، لكني خرجت عن إقليم برقة لأمثله ومن أجل أن احصل حقوقه في التمثيل الديبلوماسي والسياسي في كل شيء، نحن شركاء في الوطن، وإن أردنا أن ننهض بالوطن علينا أن نتكاتف جميعًا، ماذا يحصل لو كان هناك تنمية مكانية وتنمية في إقليم برقة، هذا مفترض على الدبيبة أن يسير فيه ولا يفرق بين الليبيين.

س/ حديث الدبيبة عن المشاريع التي لم نرَ لها وجودًا إلا على قنوات الإخوان، كيف تابعت هكذا أحاديث؟

وكيل وزارة الداخلية تحدث وفي اعتقادي الشخصي أوهام، لو أعطوا مليون سيأخذون 10 ملايين ولو أعطوا مليون سيأخذون مليارًا، ما هكذا التوزيع العادل للثروات الدبيبة يريد لطرابلس أن تكون نجمة ليبيا وليبيا مبنية على فزان برقة طرابلس لا يمكن أن تتم التنمية في جزء واحد. مجلس الدولة لم يأخذ بالمناصب السيادية التي أحيلت له ليس لشيء، إلا أن يبقوا جماعة الإخوان في مناصبهم، الدبيبة لم يغير شيء من الطغمة الفاسدة وللآن لم تفتح المقاسة على برقة، برقة ليست بنغازي أو طبرق بل رقعة جغرافية وله حقوق ولا تسترضي قبائل ومدن، الدبيبة خطر على ليبيا.

س/ ما رأيك في الاستعراضات التي يقوم بها الدبيبة كلما حشر في زاوية ضيقة يخرج على الناس ويعلن صرف أموالًا رغم أنها حقوق مستحقة وتم إقرارها سابقًا من مجلس النواب؟

وصفي لها دعاية انتخابية من أموال الدولة الليبية من أجل أن يكون عبد الحميد الدبيبة حتى في التعديلات التي أتت من المفوضية يحق لمن يريد الترشح لرئاسة الدولة لم تحدد المدة التي يسبقها 3 أشهر ليتوقف عن العمل، لكن يحق له أن يدخل ثاني أو ثالث يوم يعلن عن نفسه مرشحًا لرئاسة الدولة وهذه أحد النقاط التي لم يتم قبولها، أملًا على المفوضية هذه الفقرة من المادة الرجل لا يعمل لوحده بل فريق عمل متكامل لاستعباد برقة وفزان، وهذه ثقافة المنتصر والمهزوم وهو للآن لم يتم تضمين الشهداء. كرئيس للجنة الجرحى والشهداء والمفقودين أن يتكفل الدبيبة بعلاج جرحى الحرب ونعتبرهم ليبيين، ونفتح صفحة جديدة، لكن لليوم لم يتم ضم الشهداء بالكامل لنجعل منهم ليبيين إن كانت نواياه صادقة، ولكن يعتبر شهداءنا أنهم معتدين على العاصمة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لن نستطيع العيش مع المليشيات التي تختطف العاصمة مستقبلًا والعاصمة مسيطر عليها.

س/ ما الموقف التي تدعو زملائك في الجلسة القادمة لاتخاذه؟

سوف يكون في وقته وحينه ولا بد أن نرد على بيان الأمم المتحدة بكل تجرد إن لم نستطيع أن نصل لانتخابات في 24 من ديسمبر سنلجأ لأمور أخرى ومنها حق تقرير المصير لن نستطيع بناء دولة في ظل وجود مليشيات وإملاءات خارجية وتهميش وإقصاء، الدبيبة أصبح يخترق برقة! كل من يذهل له لا يمثل إلا نفسه في مسألة المصالحة الاجتماعية نحن معهم، ولكن أمور أخرى كمصالح قبلية ولا ترقى أن تطالب بحقوق إقليم بالكامل في ظل هذا التهميش الممنهج حقيقة الأمر هذا لن نرضى ولن نسكت عنه، لم نأتِ إلا للمطالبة بحقوق أقاليمنا التي نمثلها، نريد حقوق ليبيا وأقاليم كل ليبيا، وأن تكون مزدهرة وفي حال رفاهية.