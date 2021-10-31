اليمن.. مقتل 12 شخصا إثر انفجار في محيط مطار عدن

اليمن.. مقتل 12 شخصا إثر انفجار في محيط مطار عدن

اليمن – قتل 12 شخصا امس السبت إثر انفجار في محيط مطار عدن جنوب اليمن، حسبما كشف مسؤول أمني حكومي رفيع لوكالة “فرانس برس”.

وكان مراسل RT في عدن أفاد بسماع دوي انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن امس السبت، لافتا إلى الانفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.

وأكد المراسل سقوط عدد من القتلى والجرحى “أغلبهم من أمن المطار” جراء الانفجار الناجم عن “سيارة مفخخة”.

وقال مصدر أمني لوكالة “رويترز” إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

المصدر: RT + وكالات