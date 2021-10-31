بينهم ترامب ووينفري وبيكهام.. مجموعة هاكرز تسرق بيانات زبائن دار مزايدات بريطانية

بينهم ترامب ووينفري وبيكهام.. مجموعة هاكرز تسرق بيانات زبائن دار مزايدات بريطانية

إنجلترا – نفذت مجموعة هاكرز هجوما إلكترونيا واسعا على دار المزايدات البريطانية “Graff Diamonds” سرقوا من خلاله بيانات شخصية لزعماء عالميين ومليارديرات ونجوم سينما ورياضة.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، امس بأن المجرمين السيبرانيين الواقفين وراء العملية سربوا بالفعل 69000 وثيقة سرية إلى ما يسمى بـ “الشبكة المظلمة”، بما في ذلك ملفات تتعلق بدونالد ترامب وأوبرا وينفري وديفيد بيكهام والسير فيليب جرين.

نقلت الصحيفة أن الهاكرز يطالبون بعشرات ملايين الجنيهات الاسترلينية كفدية لوقف نشر المزيد من البيانات الحساسة.

وزعمت أن الهجوم نفذته مجموعة هاكرز الروسية “Conti”، التي تقول إن المعلومات المنشورة لا تمثل سوى 1% من الملفات التي سرقتها وتخص نحو 11 ألف شخص من الزبائن الأثرياء لـ”Graff Diamonds”.

المصدر: “ديلي ميل”