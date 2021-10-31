روما – أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الصيني وانغ يي، بأن واشنطن تعارض الإجراءات التي اتخذتها بكين وتسببت بتصعيد التوتر في مضيق تايوان.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه خلال اجتماع استمر ساعة مع وانغ يي على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، “أوضح بلينكن جليّا” أن واشنطن تعارض أي تغيير أحادي من جانب بكين للوضع الراهن حول تايوان.

وأردف المسؤول أن الولايات المتحدة تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفا أن الجانبين أقرا بأن فتح خطوط الاتصال بينهما أمر بالغ الأهمية.

المصدر: رويترز