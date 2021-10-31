تركيا تعلن تضاعف عدد الأسر الفقيرة خلال عام واحد

تركيا تعلن تضاعف عدد الأسر الفقيرة خلال عام واحد

تركيا – أعلنت الرئاسة التركية عن تضاعف عدد الأسر الفقيرة خلال العام الماضي الذي شهد ارتفاعا سريعا في سعر صرف العملات الأجنبية وتفشي الجائحة.

وكشف برنامج 2022 السنوي الذي أعلنته الرئاسة التركية للجمهور أنه بين عامي 2019 و2020 زاد عدد الأسر الفقيرة المحتاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 3 ملايين و347 ألف شخص.

ووفقا لبيانات البرنامج، فقد قفز عدد الأسر الفقيرة التي استفادت من المساعدة الاجتماعية من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2019 و2020 من 3 ملايين و283 ألفا إلى 6 ملايين و630 ألفا.

وبذلك تم الإعلان رسميا عن إضافة 3 ملايين و347 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى عدد الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات الدولة خلال عام.

وانعكس معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يبلغ 19.58%، على نسب الحد الأدنى للفقر والجوع التي يعلنها شهريا اتحاد النقابات العمالية.

المصدر: صحيفة “زمان” التركية