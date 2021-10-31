نيجيريا – أفادت مصادر عسكرية ومصدر أمني إن قافلة تقل حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، الأسبوع الماضي، مما أجبره على قطع رحلته إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع يوم الخميس، ويثير تساؤلات بشأن تعهد الحاكم بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم.

وأضاف مصدر عسكري أن “القوات اشتبكت مع المهاجمين لمدة ساعة تقريبا”. وتقع بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زولوم إنه سيغلق المخيمات التي تأوي آلاف النازحين داخليا في عاصمة الولاية مايدوجوري، بحلول نهاية العام، مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني.

وتعد ولاية بورنو بؤرة معركة نيجيريا المستمرة منذ 12 عاما ضد مقاتلين إسلاميين، من بينهم “بوكو حرام” و”ولاية غرب إفريقيا الإسلامية”.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القتال أسفر عن سقوط نحو 350 ألف قتيل وتشريد ملايين آخرين.

المصدر: رويترز