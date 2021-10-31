ومع ذلك ، هناك بعض الأعراض المبكرة الشائعة التي قد تظهر لبعض الوقت قبل تشخيص الخرف. وتشمل هذه:

يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الخرف على الأشخاص بشكل مختلف، وسوف يعاني كل شخص من الأعراض بطريقته الخاصة.

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

يجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة ، مثل الخلط بين التغيير الصحيح عند التسوق

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

يتم الخلط بينه وبين الزمان والمكان

تغيرات في المزاج

غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وقد تزداد سوءًا بشكل تدريجي جدًا، غالبًا ما يطلق عليه “ضعف إدراكي معتدل” (MCI) لأن الأعراض ليست شديدة بما يكفي لتشخيصها على أنها خرف.

قد لا تلاحظ هذه الأعراض إذا كانت لديك ، وقد لا يلاحظها أفراد العائلة والأصدقاء أو يأخذونها على محمل الجد لبعض الوقت، في بعض الأشخاص ، ستبقى هذه الأعراض كما هي ولن تتفاقم، لكن بعض الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل سيصابون بالخرف.

الأعراض الخاصة بمرض الزهايمر

السبب الأكثر شيوعًا للخرف هو مرض الزهايمر، تشمل الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر ما يلي:

مشاكل الذاكرة ، مثل النسيان المنتظم للأحداث والأسماء والوجوه الأخيرة

طرح الأسئلة بشكل متكرر

زيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التنظيم والتخطيط

يصبح مرتبكًا في بيئات غير مألوفة

صعوبة إيجاد الكلمات الصحيحة

صعوبة التعامل مع الأرقام و / أو التعامل مع الأموال في المتاجر

أن تصبح أكثر انسحابًا أو قلقًا